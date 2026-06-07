Fallout 76 wird in der nächsten Woche kostenlos zu spielen sein, wobei auch tägliche kostenlose Belohnungen angeboten werden

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Die Geschichte von Fallout 76 war bemerkenswert zu verfolgen. Es wurde vor über sieben Jahren debütiert und wurde schnell äußerst kontrovers – ein wahrer Makel auf dem ansonsten hervorragenden Vermächtnis von Bethesda zu jener Zeit. Doch der Entwickler gab das Spiel nicht auf und führte im Laufe mehrerer Jahre immer mehr Inhalte ein, erweiterte die Welt von Appalachia und veränderte Fallout 76 von einem Desaster zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens von Millionen Spielern.

Zu diesem Zweck erschien vor dem Xbox Games Showcase das Infestations-Update für das Spiel, das neue Überrennungszonen mit unberechenbaren Gegnern brachte, darunter Elitebosse mit einzigartigen Mutationen und Mechaniken. Auch wenn das wie ein wahrer Albtraum klingt, solltest du diese Gegner besiegen, denn exklusive Vier-Sterne-Legendären-Belohnungen stehen auf dem Tisch, falls du es schaffst, überrannte Gebiete von feindlichen Bedrohungen zurückzuerobern.

Mit diesem Angebot feiert Bethesda den anhaltenden Erfolg des Spiels, indem es während der Xbox Games Showcase ankündigt, dass Fallout 76 vom 8. bis 15. Juni eine kostenlose Testversion anbieten wird, sodass man für eine ganze Woche einen Vorgeschmack auf das Geschehen bekommen und sehen kann, ob man in Appalachia Wurzeln schlagen sollte. Ebenso werden zwischen heute (7. Juni) und 15. Juni kostenlose tägliche Prämien im Spiel verteilt, die für jeden berechtigt sind, der F76 besitzt, Zugang dazu hat oder ein Bethesda.net-Konto besitzt.

Da Fallout 76 auf PC, PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar ist, sollten Sie das Spiel in der nächsten Woche unbedingt ausprobieren.