Fallout 76: Top-Spieler werden nicht mehr im Survival-Modus angezeigt

Der Überlebensmodus von Fallout 76 bietet gelangweilten Ödländern eine Alternative zum normalen Spielerlebnis, die einen größeren Schwerpunkt auf PvP-Kämpfe legt. Seit dem Start dieser Spielvariante wurden die besten Spieler der Rangliste zum Beispiel permanent auf der Karte hervorgehoben, was sie zu einem häufigen und leichten Ziel anderer Spieler machte. Das wurde diese Woche geändert.

Bethesda veröffentlichte am Donnerstag einen Hotfix und seitdem werden die besten drei Spieler nicht mehr gesondert markiert. Die Bestenliste selbst bleibt natürlich intakt, um kompetitiven Spielern weiterhin Zugriff auf die Statistiken und Platzierungen anderer Überlebender zu geben.

Bethesda hat zudem in den Zahlenwerten herumgegeschraubt: Der Grundschaden der Waffen liegt mittlerweile wieder näher an den Werten des Abenteuermodus, da die PvP-Schadensmultiplikatoren im Survival-Modus entfernt wurden. Schadensboni für Nicht-Grundwaffen wurden ebenfalls überarbeitet, laut dem Studio soll diese Anpassung zu mehr Abwechslung in den aktuellen Builds führen. Der maximale Schaden pro Schuss, den Waffen in PVP verursachen können, ist deshalb insgesamt verringert worden. Diese und weitere Details findet ihr in den Patch-Notizen bei Bethesda, was haltet ihr eigentlich vom Überlebensmodus?

