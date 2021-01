Fallout 76 speichert nun 50 Prozent mehr von eurem Ödland-Müll

You're watching Werben

Bethesda Game Studios' Survival-MMO Fallout 76 wurde zum ersten Mal im neuen Jahr aktualisiert. Die Entwickler erweitern das Inventarlimit eurer Schatztruhen auf bis zu 1.200 Plätze, was einer Steigerung von etwa 50 Prozent entspricht. Dadurch könnt ihr eurer Kleptomanie in Zukunft noch unbekümmerter nachgehen und jede Menge Ausrüstung und handwerkliche Gegenstände sicher aufzubewahren. Abgesehen von dieser Änderung wurden kleinere HUD-Anpassungen am Pip Boy vorgenommen. Die Bereiche Rüstung, Neues und Nahrungsmittel vereinfachen von nun an das Filtern von Gegenständen in eurem Inventar mit eigenen Registerkarten.

Quelle: Fallout 76.