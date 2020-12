Fallout 76: Saison 3 startet mit langen Patch-Notes

You're watching Werben

Bethesda eröffnete diese Woche die dritte Saison in ihrem MMO Fallout 76 und wie gewohnt werden die aktualisierten Progressionssysteme an ein neues Content-Update gekoppelt. Aus den vollständigen Patch-Notes lesen wir heraus, dass sich fleißige Spieler in den kommenden Monaten auf einige Überraschungen freuen dürfen, da die regelmäßigen Stufenaufstiege jede Menge alter (und neuer) Gegenstände zum Vorschein bringen. Wer monatlich die Premium-Mitgliedschaft Fallout 1st bezahlt, wird in der dritten Saison zudem abhängig von seinem Saisonrang weitere Belohnungen freischalten können.

Das neue Update enthält eine Vielzahl von Fehlerbehebungen, darunter viele Detailverbesserungen, die Anzeigefehler beheben oder (bislang) Fortschritte in Herausforderungen verhindert haben. Auf PC, PS4 und Xbox One wurde je ein Bug behoben, der in bestimmten Situationen zu Spielabstürzen führen konnte. Der große Fokus von Bethesda lag diesmal auf dem Baumodus, mit dem ihr eigener Vaults aus dem Boden stampfen könnt. In Zukunft sollte eure Einrichtung besser gespeichert und abgerufen werden, zumindest wenn bestimmte Platzierungsbedingungen erfüllt sind.

Auf den Game Awards hat Bethesda letzte Woche übrigens einen kleinen Trailer für Fallout 76 zusammengeschnitten, in dem sie noch einmal Revue passieren lassen, was 2020 alles in ihrem MMO passiert ist. Das ist eine schöne Art und Weise, ein bewegtes Jahr abzuschließen.