Fallout 76: Saison 20 bringt jede Menge Spaß rund um Ghul, wenn sie am 18. März startet Glow of the Ghoul macht es endlich möglich, als Ghoul zu spielen.

HQ Am 18. März erscheint Fallout 76 eine neue umfassende Saison mit dem Namen Saison 20: Das Leuchten des Ghuls, die am selben Tag wie ein großes Update namens Ghoul Within beginnt (mit dem ihr als Ghoul spielen könnt). Wie ihr wahrscheinlich schon herausgefunden habt, konzentriert sich die neue Saison hauptsächlich auf Ghule, und Bethesda schreibt: "Dieses Thema ist für die Mutierten, die Verstrahlten, die Glühenden und die Wilden des Ödlands. Auch wenn du nicht den Weg des Ghuls gehst, solltest du dein C.A.M.P. auf die strahlenverseuchteste und baufälligste Art und Weise dekorieren, damit sich alle deine Ghulfreunde wie zu Hause fühlen. Giftmüll sieht in jedem C.A.M.P. gut aus." Schaut euch das Video unten an, um einen schnellen Überblick über die neue Staffel und alles, was sie enthält, zu erhalten, und wenn ihr mehr über das Leben als Ghoul erfahren wollt, findet ihr unter diesem Link eine praktische Anleitung. HQ