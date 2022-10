Fallout 76, Outcast: Second Contact und Lawn Mowing Simulator sind jetzt kostenlos spielbar

HQ

Jedes Wochenende bietet Microsoft eine Auswahl an Spielen, die für alle Abonnenten mit Xbox Live Gold oder Game Pass Ultimate in einem Programm namens Free Play Days kostenlos gespielt werden können. Diese Woche ist wirklich gut und enthält Fallout 76 (auch kostenlos für PC und PlayStation), Outcast: Second Contact und Lawn Mowing Simulator.

Outcast: Second Contact und Lawn Mowing Simulator können ab sofort bis Montag um 8:00 Uhr BST / 9:00 Uhr MESZ ohne zusätzliche Kosten gespielt werden, während Fallout 76 bis Dienstag um 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr MESZ gespielt werden kann. Wie bei Free Play Days üblich, erhalten Sie auch einen hohen Rabatt auf die Spiele, wenn Sie eines davon behalten möchten:



Fallout 76: Standard Edition mit 75 % Rabatt



Outcast - Zweiter Kontakt: Standard Edition mit 80% Rabatt



Rasenmähsimulator - Standard Edition mit 45% Rabatt



Da dies alles sehr gute Spiele sind, können wir Ihnen wirklich empfehlen, sie alle auszuprobieren, obwohl Lawn Mowing Simulator wahrscheinlich der Titel ist, mit dem Sie beginnen sollten. Es ist fast Zen-ähnliches Gaming ist wirklich etwas anderes.