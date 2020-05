Fallout 76: NPCs klauen eure Sachen jetzt nicht mehr

Wir wollen nicht noch mehr Salz in die Wunde reiben, doch nachdem Bethesda die NPCs auf ihr verstrahltes Wasteland in Fallout 76 losgelassen hat, häuften sich Berichte empörter Spieler, die vom Computer betrogen wurden. Aus den vielen Schilderungen ging hervor, dass NPC-Begleiter die Leichen von toten Spielern plünderten, um Waffen und Munition an sich zu nehmen. Bethesda hat diesen fiesen Bug mittlerweile behoben und schreibt:

"Wir haben gerade einen Hotfix für Fallout 76 veröffentlicht, um ein seltenes Problem zu beheben, bei dem NPCs unter bestimmten Umständen Gegenstände von einem toten Spieler nehmen konnten. Wir mussten das Spiel nicht offline schalten, um diese [Änderung anzuwenden] und der Hotfix wurde jetzt auf alle Welten angewendet."

Euren verlorengegangenen Kram bekommt ihr natürlich nicht wieder. Schade.