Fallout 76 lässt euch zwei Spezialisierungen in Loadouts speichern

You're watching Werben

Fallout 76 hat ein neues Content-Update mit dem Titel "Locked & Loaded" erhalten, das ein paar Verbesserungen der Lebensqualität einführt. Neu ist zum Beispiel, dass Spieler ihre "Special"-Fähigkeiten vollständig zurücksetzen können, um sich neu zu spezialisieren. Nachdem ihr Level 25 erreicht habt, könnt ihr auf diese Weise gleich zwei Charakter-Builds mit Fähigkeiten und Perk-Karten speichern, um später an einem Automaten zwischen diesen Loadouts zu wechseln. Die entsprechenden Terminals findet ihr entweder an Bahnhöfen oder in eurem Camp.

Die Camps wurden im Rahmen dieses Updates ebenfalls überarbeitet, denn mittlerweile könnt ihr mehrere Lager aufschlagen. Für Endzeitspieler, die es sich im Ödland richtig gemütlich machen wollen, ist das eine ideale Möglichkeit, um Wurzeln zu schlagen. Weitere Informationen zum Update findet ihr im neuen Trailer, alle Patch-Notes gibt es hinter diesem Link.