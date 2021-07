Fallout 76: Im September legen Fallout-1st-Abonnenten die Spielregeln eigener Server fest

Nach der Auslieferung des Steel-Reign-Updates in Fallout 76 möchte Bethesda im September das Server-Update "Fallout Worlds" ausliefern, um Spieler persönliche Spielplätze zur Verfügung zu stellen. In einem Artikel erklärt das Xbox-Studio, wie die eigenen Spielserver gestaltet werden können und was ihr dabei beachten solltet.

Bethesda erklärt, dass ihr auf euren eigenen Servern grundlegende Baurichtlinien vernachlässigen könnt. Ihr dürft eure Camps also wirklich überall positionieren, wenn ihr unbedingt wollt. Natürlich dürft ihr auch Server-weite Spielregeln verhängen, um in einer überschaubaren Spielergruppe klare Grundsätze durchzusetzen. Auch die Spielphysik, Einstellungen zur Wiederbelebung und Inventar-Regeln lassen sich variieren.

Einige vielleicht nicht allzu verrückte Server stellt das Entwicklerteam von sich aus zur Verfügung. Zum Erstellen benutzerdefinierter Welten ist die kostenpflichtige Mitgliedschaft "Fallout 1st zum Preis von 15 Euro im Monat nötig. Das Abo müsst ihr allerdings nicht zwangsläufig bezahlen, wenn ein Freund der eingetragene Admin ist (nur der wird von Bethesda zur Kasse gebeten). Einen Vorgeschmack auf diese Funktion bekommt ihr bereits jetzt auf den öffentlichen Testservern.