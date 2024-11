Fallout 76 hat jetzt über 21 Millionen Vault-Bewohner

HQ

Amazons Fallout-Serie aus dem letzten Frühjahr war so gut, dass sie wirklich auf die Spiele abfärbte, die einen enormen Popularitätsschub erhielten. Am deutlichsten wurde dies in Fallout 76, wo Bethesda das Rollenspiel auch mit tonnenweise neuen Inhalten unterstützte.

Jetzt freuen sie sich, über die offizielle Website bekannt geben zu können, dass sie einen neuen Spieler-Meilenstein erreicht haben:

"Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um euch zu erzählen, wie weit wir seit dem Start von Fallout 76 im Jahr 2018 gekommen sind und wie S.P.E.C.I.A.L. ihr alle seid. Unser Hauptaugenmerk in diesen sechs Jahren lag darauf, diese erstaunliche Community aufzubauen und unser Spiel weiterzuentwickeln, um ihre Bedürfnisse durch mehr als 50 kostenlose Updates kontinuierlich zu erfüllen. Auf dem Weg dorthin ist unser Spiel gewachsen - und damit auch unsere Spielergemeinschaft. Seit der Veröffentlichung haben wir über 21 Millionen Vault-Bewohner in Appalachia willkommen geheißen!"

Noch im Dezember konnten wir euch sagen, dass das Spiel bei 17 Millionen Spielern lag, die im Mai nach der TV-Serie auf 20 Millionen gestiegen waren - und jetzt 21 Millionen sechs Monate später.

Bethesda hat eine Menge Spaß geplant und als nächstes steht am 3. Dezember das kostenlose Update Gleaming Depths an, bei dem wir uns auf "einen neuen Schlachtzug, C.A.M.P.-Haustiere, legendäre Vier-Sterne-Pokémon und Spielertitel und andere Verbesserungen" freuen können, etwas, das sicherlich im nächsten Jahr zu neuen Meilensteinen führen wird.