Fallout 76 erreicht über 17 Millionen Tresorbewohner

HQ

Vor sechs Monaten gab Bethesda bekannt, dass Fallout 76 mit über 15 Millionen Spielern einen weiteren Meilenstein erreicht hat, eine wirklich beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass die Veröffentlichung im Jahr 2018 mit negativen bis gemischten Kritiken und massiven Beschwerden aus der Community völlig verpfuscht wurde.

Aber die harte Arbeit hat sich gelohnt, und heute bietet Fallout 76 eine brillante Welt, die mehrfach ausgebaut wurde und so viel zu tun bietet. Die Spieler haben das radioaktive Abenteuer weiter entdeckt, und in den sechs Monaten, die seit Juni vergangen sind, ist die Zahl mit zwei Millionen Spielern gestiegen, wie Bethesda schreibt:

"Erst letzten Monat haben wir unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert und wir haben einen langen Weg zurückgelegt, seit wir zum ersten Mal aus dem Tresor in die Einöde der Appalachen getreten sind. Insgesamt haben 17 Millionen Spieler neue Fallout-Geschichten und -Charaktere mit Wastelanders erlebt. Ihr habt wichtige Entscheidungen getroffen, die sich auf den Ausgang des Gebiets in Steel Reign und Steel Dawn ausgewirkt haben. Sie haben sich sogar über die Grenzen der Appalachen hinaus gewagt, mit The Pitt und jetzt Atlantic City. Du hast Karnevalsreisen gesehen, tonnenweise Inhalte mit Fallout Seasons freigeschaltet, gegen Spooky Scorched gekämpft, einen Fuß auf die glamouröse postnukleare Promenade von New Jersey gesetzt und vieles mehr."

Wir freuen uns auch zu hören, dass Bethesda sein geliebtes Ödland in den Appalachen weiter ausbauen wird. Der zweite Teil von Atlantic City erscheint irgendwann im Frühjahr 2024, und wir können uns auch auf eine größere Karte freuen, " tief in das bewaldete Kernland von Shenandoah" zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt im nächsten Jahr.

Hast du in letzter Zeit Fallout 76 gespielt oder hast du vor, dies zu tun?