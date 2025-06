Fallout 76 erreicht 23 Millionen Spieler - Aber erwarte noch kein Crossplay

HQ

Der Creative Director von Fallout 76, Jon Rush, und der Lead Producer Bill LaCoste haben in einem Interview mit Insider Gaming verraten, wie es mit dem Multiplayer-Titel Fallout 76 läuft. In dem Interview erwähnten sie, dass die Anzahl der Spieler gestiegen ist und derzeit bei rund 23 Millionen liegt. Eine wachsende Spielerbasis ist ein positives Zeichen für Fallout 76, aber es ist erwähnenswert, dass die Spieler auf die Plattformen verteilt sind, auf denen das Spiel verfügbar ist; PC-Spieler spielen oft zusammen, ebenso wie PlayStation- und Xbox-Spieler. Dies warf die Frage auf, ob möglicherweise Crossplay in das Spiel eingeführt werden könnte.

"Die Leute fragen uns das die ganze Zeit... Und für uns war es eher eine technische Herausforderung, das zu tun. Es ist nicht so, dass wir nicht darüber nachdenken, wir denken oft darüber nach... Aber insgesamt gibt es im Moment keine wirklichen Pläne, Crossplay einzuführen, aber wir werden sicherlich sehr oft gebeten, darüber nachzudenken, also tun wir es. Vielleicht in der Zukunft."

Fallout 76 hat regelmäßige Inhaltsupdates erhalten, einschließlich der neuesten großen Erweiterung, Gone Fission. Neben vielen anderen Neuerungen wurde mit diesem Update das Angeln als neue Spielmechanik eingeführt. Seit der Veröffentlichung können die Spieler Angelruten mit Ködern verwenden, um Fische zu fangen, die dann als Handwerksmaterialien in anderen Teilen des Spiels verwendet werden können.