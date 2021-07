Fallout 76: Entwickler arbeiten an einer Roadmap für die nächsten zwei Jahre

Es scheint schwer möglich, über Fallout 76 zu schreiben, ohne auf den verpatzten Start des Projekts einzugehen. Seit damals hat Bethesda viel Zeit und Arbeit in das einstige Sorgenkind investiert und das Online-Rollenspiel stetig verbessert. Gestern erschien die kostenlose Story-Erweiterung Steel Reign (Stählerne Herrschaft), in der die Geschichte um die Brotherhood of Steel abgeschlossen wird. Ebenfalls gestern erschien bei uns ein Gespräch mit Project Lead Jeff Gardiner und Design Director Mark Tucker, die ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern.

In einem Interview mit Newsweek verrät Gardiner parallel, dass bei den Entwicklern gerade "eine Roadmap für die nächsten zwei Jahre" entsteht. Spieler von Fallout 76 können also erstmal entspannt in die Zukunft blicken.

Den Veröffentlichungs-Trailer zu Fallout 76: Steel Reign seht Ihr hier: