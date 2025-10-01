Fallout 76 enthüllt kommende Erweiterung, Burning Springs

HQ

Vor ein paar Wochen besuchten wir eine private Medienvorschau von Bethesda, bei der uns zwei große Neuigkeiten gezeigt wurden: Die erste ist, dass Fallout 76 die Grenzen seiner Appalachen-Karte mit einer großen neuen Erweiterung erweitern wird, und die zweite ist, dass es die Prime Video-Serie in seinem Universum zum Kanon macht.

Burning Springs, so der Name des kommenden Inhalts, spielt im Ohio vor dem Atomkrieg und führt uns durch ein neues Wüstenödland, das von blutrünstigen neuen Fraktionen und mächtigen Sanguinarianern bevölkert wird. Es wird das größte Update für das Spiel seit 2020 sein und eine packende Geschichte über Mothman-Kulte, einen supermutierten Räuberkönig, neue Events, Workshops, Plünderer und sogar Kreaturen enthalten, die einst als legendär galten und jetzt sehr real sind.

Ebenfalls hinzugefügt wurde ein neuer Kopfgeldjäger-Modus, der, Überraschung! Wird von keinem Geringeren als dem Ghoul aus der Fallout-Serie auf Amazon Prime Video vorgestellt, für den Schauspieler Walton Goggins selbst seine Dialogzeilen aufgenommen hat. Damit ist die TV-Adaption de facto offizieller Kanon für Bethesdas Gaming-Universum, wobei noch nicht geklärt ist, welche Entscheidung über die Zukunft der Mojave sie als Kanon nach Fallout New Vegas getroffen haben, da die Prime Video-Serie später in der Chronologie steht.

Wie dem auch sei, wir werden sehr bald das Veröffentlichungsdatum von Fallout 76: Burning Springs kennen, das im Dezember auf allen Plattformen erscheint. Weitere Details zum Fallout Day gibt es am 23. Oktober.

Sind Sie bereit, nach Appalachia zurückzukehren?