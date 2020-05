Fallout 76, Conan Exiles, Stellaris und mehr am Wochenende gratis spielen

Endlich ist auch diese Woche fast geschafft. Wie jeden Freitag versuchen wir euch auf spannende Aktionen aufmerksam zu machen, damit ihr am Wochenende etwas Frisches zu spielen habt, das ausnahmsweise mal kein (oder fast kein) Geld kostet. Diesmal fangen wir mit dem Actionspiel Conan Exiles von Funcom an, das kostenlos auf Steam gespielt werden kann. Im MMO-Sandkasten baut man einem ungehobelten Haufen Barbaren Häuser und Siedlungen, damit sie am Abend erschöpft von den Streifzügen nach Hause zurückkehren können. Conan Exiles kann auf dem PC bis zum 18. Mai kostenlos gespielt werden, über diesen Link gelangt ihr zum Shop.

Der nächste Titel auf der Liste ist das Sci-Fi-Strategiespiel Stellaris von Paradox Interactive. Das Game feiert sein vierjähriges Bestehen mit einem kostenlosen Aktionswochenende. Bereits über 3 Millionen Spieler haben laut dem Hersteller auf das Spiel zugegriffen, aber sicher kennen sich noch nicht alle Fans des Genres mit dem Game aus. Auf Steam habt ihr noch bis zum 17. Mai Zeit, um zu spielen - übrigens mit dem jüngst erschienenen Jubiläums-Patch, der einige visuelle Elemente ins Spiel bringt. Konsolenspieler dürfen an der Aktion leider nicht teilnehmen, aber sie haben ebenfalls kürzlich frische Updates bekommen.

Fallout 76 führt die Liste von Microsofts „Free Play Days"-Aktion an, die es zahlenden Abonnenten von Xbox Live Gold erlaubt, über das Wochenende ein paar ausgewählte Titel ohne zusätzliche Kosten herunterzuladen. Neben dem Bethesda-MMO stehen noch Terraria und Castle Crashers: Remastered bereit. Bestehende Kunden dürfen ohne Einschränkungen bis zum Monat um 9:00 Uhr reinspielen.

Übrigens steht Fallout 76 aktuell auch auf allen anderen Plattformen kostenlos zum Testen bereit - PS4 und PC um genau zu sein. Diese Aktion endet am 18. Mai - mehr Infos gibt es bei Bethesda.

Nicht vergessen wollen wir Titel, die gerade verschenkt werden. Da wäre vor allem natürlich GTA V zu nennen, das gerade im Epic Games Store für den PC verschenkt wird, sowie die beiden Erkundungstouren von Assassin's Creed Origins und Odyssey. So, haben wir noch etwas Wichtiges übersehen oder vergessen? Und was werdet ihr am Wochenende spielen?