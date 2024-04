Fallout 76 brach seinen eigenen Rekord für die meisten gleichzeitigen Spieler aller Zeiten

HQ

Am späten Freitag berichtete Gamereactor, dass die Fallout-Spiele auf Steam einen großen Schub erhalten haben, nachdem die fast einstimmig gefeierte Amazon Prime-Serie Premiere hatte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Fallout: New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76 so viele gleichzeitige Spieler erreicht wie seit Jahren nicht mehr und auch die Listen der meistgespielten Titel der Plattform erklommen. Beeindruckend, aber es kommt noch besser. Am späten Sonntagabend wurde ein Meilenstein (via SteamDB) erreicht, den nur wenige vorhergesagt hätten, als Fallout 76 mit 39.455 Vault-Bewohnern, die Appalachen durchstreiften, die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler aller Zeiten erreichte.

Sicherlich nicht schlecht für ein Spiel, das vor fast sechs Jahren veröffentlicht wurde und das so stark kritisiert wurde, dass es schwer vorstellbar war, dass es sich jemals wieder erholen würde. Nach harter Arbeit von Bethesda und vielen neuen Inhalten wird es jedoch anscheinend sehr geschätzt und ist ein völlig anderes Spiel als bei seiner ersten Veröffentlichung.

Der erfahrene Analyst Mat Piscatella von NPD (der die US-Spieleverkäufe misst) verrät auch auf X, dass es nicht nur auf Steam gut läuft, denn kurz vor dem Wochenende wurde Fallout 76 von mehr Xbox-Spielern genossen als seit 2022, und wie im Fall von Steam kann vermutet werden, dass es sowohl am Samstag als auch am Sonntag weiter gewachsen ist. obwohl es noch keine Daten gibt, die dies belegen.