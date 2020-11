Fallout 76: Bethesda sieht positive Aspekte, schließt Entwicklung ähnlicher Projekte nicht aus

You're watching Werben

Fallout 76 ist für viele Spieler ein Witz, denn es ist Bethesda nicht gelungen, die Spieltiefe und -qualität des reinen Singleplayer-Abenteuers auf ein MMO-Universum zu übertragen. Die Entwickler haben die Flinte nach dem durchwachsenen Start aber nicht ins Korn geworfen und diese Bemühungen haben das Spiel merklich verbessert. Heute gibt es immer noch einige fleißige Spieler und das sieht Bethesda Game Studios als klaren Beweis dafür an, dass ihre Arbeit nicht umsonst war.

In einem Interview mit Gamesindustry sprach Todd Howard, der Game Director des Studios, über die Erfahrung Fallout 76 zu veröffentlichen und nach der initialen Rezeption weiterhin daran zu arbeiten. Der Entwickler nennt die Kritik der Fans "wohlverdient", schließt allerdings nicht aus, das Konzept eines Tages erneut zu versuchen:

"Letztendlich spielten trotz der Probleme und der sehr wohlverdienten Kritik, die wir bekamen, viele Leute. Nicht in der Größenordnung eines regulären Fallouts, aber [es waren] Millionen von Leuten, die uns sagten, dass [in diesem Spiel etwas Besonderes steckt] - also blieben wir dran. Ich bin sehr stolz auf das Team, das an dem Spiel gearbeitet hat; [die Menschen, die] es Monat für Monat besser gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es eine Zauberformel gibt, ohne die Disziplin zu haben, [sich hinzusetzen und] durchzuarbeiten. Ohne diese Community da draußen, die dieses Spiel zu ihrem gemacht hat, weiß ich nicht, ob wir dort angekommen wären, wo wir heute stehen. Insgesamt war es eine sehr positive Erfahrung für uns. [Die Produktion von Fallout 76] hat uns zu viel besseren Entwicklern gemacht, die viel enger mit ihrer Community verbunden sind. Und deshalb glaube ich nicht, dass das eine einmalige Sache war."