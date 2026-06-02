Fallout 76 bekommt endlich ein dediziertes PS5- und Xbox Series S/X-Update

HQ

Bethesda hat heute angekündigt, was viele Überlebende in der radioaktiven Einöde gefordert haben: eine Version des Spiels, die für PlayStation 5 und Xbox Series S/X optimiert ist. Sie planen, diesen Sommer eine Reihe von Tests durchzuführen und dann diese Version zu veröffentlichen.

Natürlich stehen bedeutende Updates bevor, und Bethesda hat alles zusammengefasst, worauf wir uns freuen können:

Liste der Funktionen für PS5 und Xbox Series S/X



Zielte 60 FPS auf Xbox Series X|S, PS5 und PS5 Pro an.



Verbesserte Sichtweiten.



Verbesserte Schatten.



4K-Auflösung (auf kompatiblen Displays) auf Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.



VRR (auf kompatiblen Displays) auf Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.



PS5 und PS4 Pro unterstützen 1440p, während die Plattformen der vorherigen Generationen weiterhin 1080p unterstützen.



Übrigens kannst du dich heute schon auf viele neue Features freuen, da das Infestations-Update veröffentlicht wurde. Es ist eine wirklich lange Patch-Liste, die auch einige neue Inhalte enthält. Vielleicht ist der spannendste Teil für "erfahrene Appalachian-Bewohner", die nun eine "neue Form von Inhalten genießen können, die als zusätzliche Quelle für 4-Sterne-Legendären für diejenigen dient, die mutig genug sind, diese herausfordernden Gegnergruppen zu jagen und zu beseitigen."