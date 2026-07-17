Fallout 5 ist das "Langstreckenziel" und "eine unserer größten Prioritäten", erklärt Bethesda.

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Wenn man die häufigen Neuauflagen von Fallout und The Elder Scrolls-Spielen bedenkt, ist es leicht, Bethesda Game Studios als ein Unternehmen zu stereotypisieren, das sich ein wenig auf seinen Lorbeeren ausruht. Ein neuer und ausführlicher Beitrag in den sozialen Medien des Entwicklers zeigt, dass dies in den kommenden Jahren nicht der Fall sein wird.

In einem ausführlichen Beitrag, der sich mit jedem der großen Bethesda-Franchises beschäftigt, enthüllt der Entwickler, dass Fallout 5 tatsächlich für das Studio bevorsteht. Es wird nicht so bald erscheinen, aber es wird Aufwand und Betonung darauf gelegt, den nächsten Hauptteil in die Saga zum Leben zu erwecken.

Bethesda erklärt: "Fallout ist heute eine unserer größten Prioritäten. Fallout 5 bleibt unser langfristiges Ziel, und wir haben derzeit mehrere Fallout-Projekte in aktiver Entwicklung."

Daher wurde auch bestätigt, dass Obsidian mit Bethesda an einem neuen Fallout-Projekt arbeitet, bei dem wir "in der Zukunft" mehr Informationen bekommen werden. Sogar Remasters von Fallout 3 und Fallout: New Vegas stehen bereits in Aussicht. Ebenso ist bestätigt, dass Fallout: Season 3 in aktiver Produktion ist, und obwohl es 2026 keine Ausstrahlung zum Fallout Day geben wird, beabsichtigt Bethesda, 2027 das 30-jährige Jubiläum der Serie mit einer Veranstaltung vor Ort in Washington D.C. zu begehen.