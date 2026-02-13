Fallout 4 wird nie wieder dieselbe sein, nachdem Michael Scott sie besucht hat

HQ

Wir haben schon oft über unerwartete Gastauftritte des YouTubers eli_handle_b.wav gelacht, wie John Wick, der Red Dead Redemption besucht, Tony Soprano, der in God of War: Ragnarök Amok läuft, und Ace Ventura, der in Grand Theft Auto V für Chaos sorgt. Aber ziemlich oft scheint eli_handle_b.wav zu der Office-Legende Michael Scott zurückzukehren, damit er sein... Nennen wir es einzigartige Führung in seltsamen Kontexten, was vielleicht gar nicht so seltsam ist, wenn man bedenkt, dass er der virale Meme-Ersteller ist, der er tatsächlich ist.

Nun wurde ein neues Video veröffentlicht und diesmal ist Michael Scott erneut zu Gast, der Fallout 4 besucht, wo das entspannte Tempo und die oft satirische Welt des Spiels ihm wie angegosen stehen. Sehen Sie sich unten den unterhaltsamen Clip an.