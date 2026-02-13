Fallout 4 wird nie wieder dieselbe sein, nachdem Michael Scott sie besucht hat
Wenn Sie fanden, dass Bethesdas radioaktive Einöde schon so miserabel war, können wir Ihnen sagen, dass es mit dem Gastauftritt der The Office-Legende nicht schöner wird.
Wir haben schon oft über unerwartete Gastauftritte des YouTubers eli_handle_b.wav gelacht, wie John Wick, der Red Dead Redemption besucht, Tony Soprano, der in God of War: Ragnarök Amok läuft, und Ace Ventura, der in Grand Theft Auto V für Chaos sorgt. Aber ziemlich oft scheint eli_handle_b.wav zu der Office-Legende Michael Scott zurückzukehren, damit er sein... Nennen wir es einzigartige Führung in seltsamen Kontexten, was vielleicht gar nicht so seltsam ist, wenn man bedenkt, dass er der virale Meme-Ersteller ist, der er tatsächlich ist.
Nun wurde ein neues Video veröffentlicht und diesmal ist Michael Scott erneut zu Gast, der Fallout 4 besucht, wo das entspannte Tempo und die oft satirische Welt des Spiels ihm wie angegosen stehen. Sehen Sie sich unten den unterhaltsamen Clip an.