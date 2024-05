Fallout 4 war im April das meistverkaufte Spiel Großbritanniens

HQ

Zu sagen, dass jede Facette des Fallout -Universums vom Debüt der Fallout -Serie von Prime Video profitiert hat, ist eine Untertreibung. Fallout 4 und Fallout 76 haben Zahlen gepostet, die sie seit Jahren nicht oder nie mehr gesehen haben, und physische Kopien des früheren Spiels flogen so schnell aus den Regalen, dass man hätte denken können, es sei eine brandneue Veröffentlichung von Bethesda und nicht ein fast zehn Jahre alter Favorit. Wenn Sie denken, dass dies nur eine Übertreibung ist, beweisen die neuesten Verkaufszahlen für Großbritannien im April 2024 dies sehr deutlich.

GamesIndustry.biz hat berichtet, dass Fallout 4 das meistverkaufte Spiel des letzten Monats in Großbritannien war. Es schlug EA Sports FC 24, Helldivers II, Call of Duty: Modern Warfare III, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy und Red Dead Redemption 2. In den Top Ten befanden sich auch zwei weitere Fallout -Spiele, da Fallout: New Vegas und Fallout 76 ebenfalls den Cut schafften, wobei Fallout 3 nur knapp hinter WWE 2K24 zurückfiel und den 11. Platz in den Charts belegte.

Da diese Daten auf physischen und digitalen Verkaufsdaten basieren, hat es kein Nintendo-Spiel geschafft, da das Unternehmen diese Daten normalerweise nicht weitergibt, was ziemlich wichtig ist, da Mario Kart 8 Deluxe in diesen Charts häufig regelmäßig vertreten ist.

Die Informationen besagen auch, dass die Spieleverkäufe im Vergleich zum April 2023 um 7 % und die Konsolen- und Hardwareverkäufe seit Jahresbeginn massiv um 30 % zurückgegangen sind, wobei die Verkäufe von PS5 und Xbox Series jeweils um 25 % und die Switch-Verkäufe um 38 % zurückgegangen sind - der Mangel an neuen Switch-Spielen ist zweifellos ein Faktor, der dazu beiträgt.

Überrascht Sie der Verkaufserfolg von Fallout 4 ?