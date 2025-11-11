Fallout 4-Update macht sowohl Mods als auch Spiel kaputt

HQ

Das Aktualisieren eines Spiels, das zehn Jahre alt ist, sollte ein Kinderspiel sein, aber Bethesda ist auf ein weiteres Problem gestoßen, abgesehen davon, dass es 20 Euro für ein Creation Bundle mit 150 Mods und 40 Euro für ein Upgrade-Paket verlangt.

Als das Spiel gestern auf ein neues System für Mods aktualisiert wurde, hat es nicht nur die meisten bestehenden Mods kaputt gemacht, was das Spiel für bestehende Spieler ungültig macht, sondern es hat das Spiel auch in einem Maße kaputt gemacht, dass der Computer abstürzt, wenn man existiert, sowie beim Start oft. Ein Reddit-Nutzer nannte es "Peak Bethesda".

Gamereactor hat es gestern und vor dem Schreiben dieser Nachricht mehrmals versucht, und das Ergebnis ist immer dasselbe.

Darüber hinaus deuten mehrere Beiträge auf Steam darauf hin, dass eine Reihe von Spielern Probleme mit dem Zugriff auf ihr gekauftes Creation Club-Upgrade haben.

Wir freuen uns darauf, das Upgrade zu testen, sobald das Spiel wieder spielbar ist - seid ihr es auch?