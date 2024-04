Fallout 4 's große London-Mod wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Wenn ihr sehnsüchtig auf die Gelegenheit gewartet habt, in die Fallout London -Mod für Fallout 4 einzutauchen, eine Mod, die sich seit Jahren in der Entwicklung befindet, als vollwertiges Spielerlebnis beschrieben wird und am 23. April dieses Jahres erscheinen sollte, müsst ihr leider länger warten als erwartet.

In einem Update-Video hat Projektleiter Dean Carter erklärt, dass Fallout London auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, da das "Next-Gen"-Update für Fallout 4 am 25. April sein Debüt feiert.

Die Verzögerung kommt, da das Update wahrscheinlich viele der Systeme zerstören wird, die vom Team eingerichtet wurden, obwohl behauptet wird, dass die Londoner Mod seit der Veröffentlichung des letzten Updates "einsatzbereit" ist.

Carter erklärt: "Systeme, die auf F4 SE basieren, was für diejenigen, die es nicht wissen, das Framework hinter praktisch allen Dialogsystemen in Fallout London und vielen anderen Mods da draußen ist - das wird kaputt gehen."

Es ist unklar, wann Fallout London nun erscheinen wird, aber wenn man bedenkt, dass es angeblich etwa 30 bis 40 GB groß ist, müssen wir möglicherweise eine ganze Weile warten, um es jetzt zu überprüfen. Glücklicherweise wird es wahrscheinlich noch Jahre vor Fallout 5 hier sein.