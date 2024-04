Fallout 4 Next-Gen-Update für PC, PS5 und X-Series jetzt verfügbar und wir haben alle Details

HQ

Idealerweise wäre es am 11. April zusammen mit der Prime Video-Premiere der Fallout-Serie veröffentlicht worden, aber das kostenloseFallout 4 Update für die nativen Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series ist jetzt da (und auch als PC-Patch). Diese Next-Gen-Versionen beinhalten nicht nur ein grafisches Facelift und eine verbesserte Leistung auf aktueller Hardware, sondern auch neue Inhalte.

Für diejenigen von uns, die in der Vergangenheit als einziger Überlebender von Shelter 111 im Commonwealth herumgekickt haben, wird es eine neue Nebenmission namens Echoes of the Past geben, in der wir die Enklave davon abhalten müssen, sich in der Nähe von Boston niederzulassen.

Die Enklave (die Organisation, die von den Nachkommen hochrangiger US-Regierungsbeamter der Nachkriegszeit gegründet wurde) ist eine der finstersten und obskuresten Organisationen im Ödland, und ihre Anwesenheit könnte einen Zusammenbruch des Kräfteverhältnisses zwischen dem Institut, der Eisenbahn und der Stahlbruderschaft in der Region bedeuten. Ihre Waffen und Servorüstungen sind denen der rivalisierenden Fraktionen weit überlegen... Deshalb werden wir sie gerne von ihren Leichen plündern. Der Patch fügt dem Spiel die folgenden items hinzu:



Waffen-Skins für Enklaven



Enklaven-Rüstungs-Skins



Tesla-Waffe



Höllenfeuer-Servo-Rüstung



X-02 Servo-Panzerung



Schwere Müllverbrennungsanlage



Fallout 4 Siedlungsbauer werden auch die neue Halloween-Werkstatt lieben, die Blaupausen für den Bau von 38 neuen Horror-Dekorationen enthält. Plus ein Improvised Weapons Pack.

Alle neuen Versionen, die heute veröffentlicht werden, laufen mit 60 fps, und wenn Sie auch auf dem PC über Steam spielen, wird es Sie auch freuen zu hören, dass das Spiel jetzt Steam Deck verifiziert ist.

Bist du bereit, in Fallout 4 ins Ödland und ins Commonwealth zurückzukehren?