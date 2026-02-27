Fallout 4 Jubiläumsedition auf der Nintendo Switch 2

HQ

Bethesda ist eines der am längsten bestehenden Unternehmen in der Videospielbranche, und Fallout hat maßgeblich dazu beigetragen, sein Team aufzuwerten und es in die heutige Position zu bringen. Selbst viele Jahre später erinnere ich mich noch lebhaft an jene Konferenz auf der E3 2015, bei der Todd Howard Fallout 4 präsentierte, die absolut bahnbrechend aussah und im November desselben Jahres stattfand. Bei der Veröffentlichung waren die Fans jedoch gespalten zwischen denen, die das Erlebnis genossen, und denen, die sich über den niedrigen Schwierigkeitsgrad und die Bugs beschwerten – ein Ärger, dass keine Veröffentlichung des Studios verschont blieb, obwohl die überwiegende Mehrheit später gepatcht wurde.

Fallout 4, und jetzt werde ich persönlich, war ein fantastisches Spiel für mich. Ich habe die Reise durch das Commonwealth und die neuen Features im V.A.T.S.-System genossen, obwohl ich den Siedlungsbau und die Minutemen-Aspekte weniger beeindruckend fand (vielleicht wegen der damaligen Bugs auf der PS4). Trotz allem habe ich schöne Erinnerungen daran. Ich habe den "dritten Akt" mehrmals durchgespielt, um alle Enden zu sehen, und alle DLCs verschlungen, die erschienen sind. Aber danach hatte ich das Gefühl, dass es keinen Grund mehr gab, es erneut zu spielen. Alles, was noch blieb, war, auf die nächste Rate zu warten.

Elf Jahre später warten wir immer noch (und werden weiterhin warten) auf Fallout 5, aber in letzter Zeit konnten wir unseren Durst nach radioaktiver Postapokalypse mit dem Wiederaufleben von Fallout 76 (wenn man gerne online spielt) und vor allem mit der großartigen Fernsehadaption von Amazon Prime Video, die die reiche Hintergrundgeschichte der Serie weiter erweitert, stillen. Als es jedoch darum ging, Fallout 4 in die Zukunft zu bringen, lief es nicht so gut. Die Anniversary Edition, die vor ein paar Monaten für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erschien, war eine monumentale Katastrophe, die unserer Kollegin Kim immer noch wehtut, aber jetzt hat Bethesda sich zusammengerissen. Ich bin froh und erleichtert sagen zu können, dass wenn du daran denkst, Fallout 4 Anniversary Edition auf irgendeiner Plattform auszuprobieren, die beste Option im Moment die Nintendo Switch 2 ist.

Werbung:

Das Geheimnis liegt genau in den Hardware-Funktionen von Switch 2. Es gibt jetzt mehrere Performance-Modi, und sie funktionieren alle einwandfrei. Sowohl im tragbaren als auch im Dock-Modus erreichen Sie 60 fps, wobei das flüssigste und beste visuelle Erlebnis im Bereich von 40 fps liegt. Es ist unvermeidlich, in bestimmten Dialogen etwas Bewegungsunschärfe und statisches Rauschen zu bemerken, aber nichts, was ein kleiner Patch nicht bald beheben könnte. Das Beste ist, dass dies einer dieser Fälle ist, in denen eine Bethesda-Version ausgereift ankommt. Genau, nach 10 Stunden Spielzeit kein einziger Absturz, kein einziger Bug, kein einziger übermäßiger Ladeblock, nichts. Und das verändert natürlich meine Wahrnehmung dieser Jubiläumsausgabe komplett. Jetzt ist es wirklich der beste Weg, den Sole Survivor von Vault 111 zu verkörpern.

Sobald die technische Hürde überwunden ist, werden Spieler, die neu bei Fallout 4 sind, eine faszinierende Handlung und ein exzellentes Kampfsystem sowie viele, viele Stunden Spielzeit finden. Die Erweiterungen Far Harbour, Automatron und Nuka-World fügen neue Geschichten und Orte hinzu, und die Workshop-, Vault-Tec- und Wasteland-Upgrades ermöglichen es dir, Outfits, Waffen und Basen anzupassen. Und als ob das nicht genug wäre, ist das eigentliche Sahnehäubchen die Einführung von 150 Creation Club-Mods, die von neuen Outfits und Waffen bis hin zu neuen Quests und Charakteren reichen, die man im Commonwealth-Ödland finden kann.

Werbung:

Kurz gesagt, Fallout 4 Anniversary Edition auf der Nintendo Switch 2 hat nicht nur die ernsthaften Probleme vermieden, die das Spiel auf anderen Plattformen plagten, sondern ist nun auch die interessanteste Option zum Spielen des Spiels (ob erneut oder zum ersten Mal), und ich bin sicher, dass viele Zuschauer der Fernsehserie und Nintendo-Nutzer den Preis absolut wert finden werden. Jetzt, Bethesda, gut gemacht.