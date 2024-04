Fallout 4 Die Verkäufe in Europa steigen diese Woche um 7.500 % und machen es zum meistverkauften Spiel der Woche

HQ

Die erste Staffel der Fallout-Serie auf Prime Video hat die Meinung der Öffentlichkeit über die RPG-Serie, die jetzt unter der Flagge von Bethesda steht, in ihren Grundfesten erschüttert. Das Unternehmen hat es meisterhaft verstanden, den Vorstoß des Fernsehens zu nutzen, um sein postapokalyptisches Universum einem neuen Publikum zugänglich zu machen, und Tausende von Nutzern haben sich zum ersten Mal in das Ödland begeben, um die Spielserie zu entdecken. Wir wussten bereits, dass das Interesse gestiegen war, aber die heutigen Zahlen spiegeln die wahre Reichweite des geistigen Eigentums in diesen Tagen wider.

Gamesindustry.biz hat das Phänomen genau beobachtet und einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass die wöchentlichen Verkäufe von Fallout 4 auf 7.500 % gestiegen sind, was es laut GSD-Daten (dies umfasst sowohl physische als auch digitale Verkäufe) in dieser Woche tatsächlich zum meistverkauften Spiel in dieser Woche macht, und berücksichtigt nicht die Einheiten, die im Game Pass und PlayStation Plus beansprucht werden. wo es ohne zusätzliche Kosten erhältlich ist.

Eine veritable thermonukleare Bombe für ein Spiel aus dem Jahr 2016, aber das ist noch nicht alles. In den Top 10 der meistverkauften PC-Spiele für den gleichen Zeitraum liegt Fallout 76 auf dem achten Platz, Fallout: New Vegas (von Obsidian) auf dem neunten und Fallout 3 (Bethesdas erster Titel der Reihe, der 2008 veröffentlicht wurde) auf dem zehnten Platz.

Warst du diese Woche einer der neuen Fallout-Käufer?