Fallout 4 Die Anniversary Edition erscheint nächsten Monat zusammen mit neuer Plattformunterstützung

Verfügbar am 10. November, um das Jubiläum von Fallout 4 zu feiern, wird Bethesda Fallout 4 Anniversary Edition veröffentlichen, alle sechs offiziellen DLCs kombiniert mit 150+ Creation Club Inhaltsteilen wie Rüstungen, Waffen, Haustieren, Dekorationen, Skins, Gefährten, Gebäuden und sogar großen Missionen sowie einem neuen Menü für die Verwendung des Creation Club Mod-Systems.

Gleichzeitig werden "zusätzliche" Creation Club Inhalte für Fallout 4 veröffentlicht, und obwohl wir keine Ahnung haben, was es sein wird, erwarten wir angesichts der Tatsache, dass es im Zusammenhang mit dem 10-jährigen Jubiläum steht, etwas mehr als nur ein T-Shirt oder ein anderes Sturmgewehr. Eine Anknüpfung an Fallout 76 oder die nächste Staffel der Fallout TV Show könnte wahrscheinlicher sein und würde aus kommerzieller Sicht sehr viel Sinn ergeben, aber wir müssen darauf hinweisen, dass dies reine Spekulation in unserem Namen ist.

Neben den üblichen Plattformen kündigte Bethesda laut einer Pressemitteilung an, dass Fallout 4 im nächsten Jahr auch auf Nintendo Switch 2 verfügbar sein wird.