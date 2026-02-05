Fallout 4: Anniversary Edition und Indiana Jones and the Great Circle für die Nintendo Switch 2 sind kurz vor der Nintendo Direct Partner Showcase geleakt: Preis und Veröffentlichungsdatum für beide Titel

HQ

Obwohl es schon vor einiger Zeit angekündigt wurde, hat Billbillkun einige Informationen verraten, und nun kennen wir einige der Überraschungen für die heutige Nintendo Direct Partner Showcase.

Die heutige Präsentation gibt uns noch etwas mehr Einblick in Fallout 4: Anniversary Edition auf der Nintendo Switch 2. Dies markiert das große Debüt der Serie auf einer Nintendo-Konsole, da noch nie zuvor ein Haupt-Fallout-Titel auf einer Nintendo-Konsole verfügbar war.

Was Termine und Preise betrifft, so wird die physische Version des Spiels (Code In a Box) am 28. April 2026 zu einem Preis von 59,99 € erscheinen; Vorbestellungen sind jetzt möglich.

Die andere Überraschung ist Indiana Jones and the Great Circle, eines dieser Spiele, die niemand auf der Nintendo Switch 2 erwartet hätte. Die Ankündigung auf der PS5 war bereits eine Überraschung, aber es auf Nintendos Hybrid-Konsole zu sehen, schien unmöglich. Doch in nur wenigen Monaten, am 12. Mai und zum bescheidenen Preis von 69,99 €, können wir in die Rolle des berühmtesten Archäologen des Kinos schlüpfen (denn in der Welt der Videospiele gebührt diese Ehre Professor Layton).

Hast du diese Bombe auf der heutigen Nintendo Direct erwartet?