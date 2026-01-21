Fallout 3 und Fallout: New Vegas Remasters kommen laut Insider nicht "bald"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Fallout-Fans mehr Fallout wollen. Aber da Bethesda noch Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt oder so von einer Fallout 5-Veröffentlichung entfernt ist, müssen wir uns mit dem begnügen, was wir schon haben, abgesehen von Mod-Erstellungen und Ähnlichem. Wie schon bei The Elder Scrolls IV: Oblivion hoffen viele Fans jedoch, dass wir schicke Remaster von Fallout 3 und New Vegas bekommen.

Insider berichten, dass wir das erwarten sollten. Jez Corden von Windows Central ist der Meinung, dass diese Remasters ein "No-Brainer" sind. In einem aktuellen Beitrag merkt er jedoch an, dass wir mit keiner der beiden Veröffentlichungen in nächster Nähe rechnen sollten. "Mir wurde gesagt, dass Fallout 3 und New Vegas-Remakes nicht gerade 'bald' bevorstehen, und man solltet sie in naher Zukunft nicht erwarten", schreibt er. Ich versuche immer noch, genauere Zeitangaben dazu zu bekommen, wann sie erscheinen sollen, aber ich habe den Eindruck, dass wir Fallout 3 Remastered noch vor New Vegas sehen werden."

Es scheint, als hätten Microsoft und Bethesda nicht erwartet, dass Fallout auf Amazon Prime Video der Erfolg wird, der es ist, und sind daher ein wenig in der Defensive. Wir haben einige Überschneidungen von der Serie in Spiele gesehen, wie zum Beispiel das Auftreten des Ghouls in Fallout 76, aber alle Pläne bei Bethesda für mehr Inhalte sind reaktiv. Es gab keinen großen Plan, Fallouts Interesse an der Serie wiederzubeleben und dann unseren Lieblingsspielen einen frischen Anstrich zu verpassen.

Wenn dir das veraltete Aussehen und Gameplay von Fallout 3 und New Vegas in ihrer jetzigen Form nicht zusagt, dann gibt es immer noch Fallout 4. Während du wartest, kannst du dir Fallout London ansehen, aber ansonsten wirst du wohl noch eine Weile warten müssen, bis die anderen großen Hits von Fallout neu aufgelegt werden.