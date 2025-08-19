Fallout 3 Remaster wird Gerüchten zufolge auf der Gamescom vorgestellt

HQ

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Bethesdas nächstes Remaster Fallout 3 sein könnte, nach dem Erfolg von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster. Nun deuten Spekulationen darauf hin, dass das Unternehmen dies während der Gamescom ankündigen könnte. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, da noch nichts offiziell bestätigt wurde, aber es gibt Anzeichen, die auf ein mögliches Remaster des beliebten dritten Teils der Serie hindeuten.

Da es sich bei dem Oblivion Remaster um einen sogenannten "Shadow Drop" handelte, der am selben Tag angekündigt und veröffentlicht wurde, glauben viele Fans, dass Bethesda diesen Schritt für Fallout 3 wiederholen könnte. Die Gamescom Opening Night Live beginnt heute Abend um 20:00 Uhr MESZ, und Bethesda wird zwischen dem 22. und 25. August auch seine eigenen Präsentationen abhalten.

Im Moment ist der einzige bestätigte Inhalt von Bethesda neues Material für Doom: The Dark Ages und Indiana Jones and the Great Circle. Höchstwahrscheinlich werden wir auch einen Blick auf Indys kommenden DLC Order of Giants werfen, der am 4. September erscheint.