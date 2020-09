Fall-Guys-Update passt Herausforderungen und Flexibilität der Level an

Nach weit über einem Monat auf dem Markt besteht kein Zweifel daran, dass der Erfolg von Fall Guys: Ultimate Knockout anhält. Viele Menschen zeigen mittlerweile allerdings Ermüdungserscheinungen, denn nachdem man alle Kurse mehrmals ausprobiert hat, wiederholt sich der Spaß eben etwas. Diese Woche wurde deshalb ein Update veröffentlicht, das genau an diesen Punkt ansetzt.

Einige der häufiger gespielten Kurse wurden beispielsweise durch zusätzliche Hindernisse oder mehr Variation in den Leveln aufgepeppt. Gleichzeitig sehen wir den Vorschlaghammer namens "Big Yeetus" vermehrt in den Kursen, der entweder Chaos stiftet oder erfahrenen Spielern neue Vorteile verschafft. Dadurch dürften sich viele Taktiken in der Zukunft wahrscheinlich ändern.