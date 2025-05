Fallen Sie bei der Veröffentlichung von Switch 2 nicht auf die Scalper herein

HQ

Wie wir alle wissen, ist am 5. Juni die Premiere von Switch 2, und Nintendo scheint mit einer großen Anzahl von Konsolen außergewöhnlich gut vorbereitet zu sein, so dass jeder, der eine haben möchte, eine bekommen kann. Aber... Fakt ist, dass das Interesse so groß zu sein scheint, dass es noch zu einigen Engpässen kommen kann.

Dies eröffnet die Möglichkeit, dass Scalper anfangen, Konsolen zu horten, um sie zu überhöhten Preisen weiterzuverkaufen. Nintendo ist jedoch der Meinung, dass Sie nicht darauf hereinfallen sollten, und hat die Produktion erhöht, um die Nachfrage zu befriedigen. Yahoo Japan hat jetzt eine Scalper-Warnung herausgegeben, auf die wir von Stealth40k auf Bluesky aufmerksam gemacht wurden, und der Rat ist so gut, dass wir denken, dass es sich lohnt, auch die Leute in unserem Teil der Welt daran zu erinnern.

Einfach ausgedrückt, ist es eine schlechte Idee, viel mehr für eine Switch 2 zu bezahlen. Es besteht eine gute Chance, dass Sie Ihre Konsole pünktlich oder mit minimalen Verzögerungen erhalten, und Sie werden nicht um Ihr hart verdientes Geld betrogen. Nintendo wird in rasantem Tempo neue Konsolen hinzufügen, also lassen Sie es einfach ruhig angehen und bevorzugen Sie nicht die Scalper.