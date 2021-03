Fall Guys: Trailer zur Staffel 4 deutet Crossover mit Among Us und Terminator an

You're watching Werben

In einer Woche wird das neue Content-Update von Fall Guys: Ultimate Knockout veröffentlicht und das Entwicklerstudio Mediatonic befeuert bereits seit Tagen alle möglichen Kanäle, um die Spieler auf dieses Ereignis hinzuweisen. Thematisch werden die bunten Bohnen in der kommenden Saison in die Zukunft reisen, um neue Umgebungen, Herausforderungen und Überraschungen zu erleben. Ein neuer Trailer macht deutlich, dass in der Zukunft noch etwas anderes auf uns wartet.

Nachdem neue, kostenpflichtige Kostüme und ein frischer Satz an Karten vorgestellt wurden, gibt es einen ziemlich offensichtlichen Verweis auf Among Us, den wir sehr spannend finden. Deutlich wird zudem das spezielle Handzeichen, das in der Schlussszene deutlich an den Terminator Arnold Schwarzenegger verweist. Mediatonic teilt uns in einer E-Mail mit, dass wir eine Zusammenarbeit mit dem großen Überraschungshit von Innersloth bekommen werden, sie deuten aber gleichzeitig an, dass sich dahinter mehr versteckt. Bald werden wir es wissen, denn am 22. März beginnt Staffel 4 in Fall Guys.