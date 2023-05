Fall Guys: Staffel 4 startet heute mit vielen neuen Inhalten

HQ

Bist du bereit für weitere Herausforderungen in Fall Guys? Heute erscheint Season 4: Creative Construction, in dem es nicht nur um ein neues Thema und lustige Hüte geht, die es freizuschalten gilt. Wie der Name schon sagt, können wir jetzt unsere eigenen Runden erstellen, an denen unsere Beans teilnehmen können, und es sind ziemlich gründliche Werkzeuge, die sowohl Hindernisse als auch allgemeine Themen sowie Möglichkeiten zum Teilen umfassen.

Es wurde auch eine neue Art von billigerem Season Pass eingeführt, das als Fame Pass bezeichnet wird. Die Idee ist, sie in einem kürzeren Zeitraum laufen zu lassen, und das ist es, was wir dieses Mal erwarten können:

"Fame Pass 1 enthält 6 ikonische Kostüme, die du dir während des Spiels verdienen kannst, sowie Bonuskostüme und Kosmetika, die du freischalten kannst, nachdem du die Hauptlevel des Fame Pass abgeschlossen hast! Aber wir würden es nicht als Fame Pass bezeichnen, wenn wir keinen besonderen Gast hätten...

Alle kosmetischen Gegenstände im Fame Pass 1 von Staffel 4, einschließlich des Hello Kitty-Kostüms, können ab dem 10. Mai 2023 um 10 Uhr UTC freigeschaltet werden und haben eine Laufzeit von 6 Wochen.

Schaut euch den Fame Pass-Trailer unten an. Wirst du Season 4: Creative Construction auschecken?