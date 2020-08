Fall Guys greift Krone als am häufigsten heruntergeladenes PS+-Spiel ab

Update, 26. August, 16:53 Uhr:

Devolver Digital hat angesichts dieses Erfolgs sehr beeindruckende Steam-Verkaufszahlen von Fall Guys kommuniziert. Das Game hat sich laut dem Publisher bereits über 7 Millionen Mal auf dieser PC-Plattform verkauft.

Originale Meldung:

Fall Guys: Ultimate Knockout bemüht sich weiterhin um die Weltherrschaft und deshalb gab das Team von Mediatonic heute bekannt, dass ein weiterer Meilenstein erreicht wurde. Der Titel sei das am häufigsten heruntergeladene Spiel in der Geschichte des Abo-Dienstes Playstation Plus und dabei bleiben noch einige Tage Zeit, um den Vorsprung weiter auszubauen:

"Ab heute ist Fall Guys das weltweit am meisten heruntergeladene PS-Plus-Spiel aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch an @Mediatonic!", schreibt Sony auf ihren sozialen Kanälen. Als das Game Anfang des Monats im Playstation-Abo der PS4 aufgenommen war, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Diese Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem die beliebtesten Spiele des Dienstes im Rahmen der 10-jährigen PS-Plus-Feierlichkeiten von Sony vorgestellt wurden. Die drei beliebtesten Spiele auf PS Plus sind:

1. Fall Guys: Ultimate Knockout

2. Call of Duty: Modern Warfare Remastered

3. Sonic Forces