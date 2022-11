Fall Guys erhält neue Masters of the Universe-Inhalte

HQ

Fall Guys bekommt wöchentlich neue Kollaborationen und einige von ihnen sind wirklich spektakulär. Aber nicht alles ist so cool, nicht einmal annähernd!

Jetzt wurden Masters of the Universe-Gegenstände zum Spiel hinzugefügt, darunter Outfits, die auf Battle Cat, Orko, Teela und natürlich He-Man und Skeletor basieren. An diesem Wochenende läuft auch ein The Power of Beanskull-Event, bei dem ihr noch mehr Masters of the Universe-Inhalte verdienen könnt.

Wir haben bereits alles gekauft (wie könnten wir überhaupt widerstehen?), und freuen uns darauf, dieses Wochenende Fall Guys zu spielen. Werden Sie das ausprobieren?