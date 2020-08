Fall Guys braucht eure Hilfe, um Lego-Träume zu verwirklichen

Das Social-Media-Team von Mediatonic leistet derzeit hervorragende Arbeit, denn die Interaktion mit der Twitter-Community scheint den Entwicklern besonders viel Spaß zu machen. Sie informieren uns zum Beispiel über eine Initiative, die Fall Guys in ein Lego-Set verwandeln könnte. Sofern dieser erhabene Traum jemals in Erfüllung gehen sollte, ist allerdings Hilfe erforderlich. Das Projekt ist auf der Ideen-Inkubations-Webseite Lego Ideas aufgeführt und je mehr positive Stimmen das Projekt einfährt, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand einem offiziellen Set grünes Licht erteilt. Ihr wisst ja, was ihr dafür tun müsst.

