Fall Guys bekommt Besuch von den Besten von Toy Story

Auch wenn es so aussieht, als ob Mediatonic von den kürzlich bestätigten Entlassungen bei Epic schwer getroffen worden sein könnte, hat es Fall Guys noch nicht betroffen. Der offizielle Account auf X hat gerade ein weiteres Crossover für das Spiel angekündigt, da das beliebte Toy Story-Duo Buzz und Woody an den Rennen teilnehmen wird, die an einem noch nicht bekannt gegebenen Tag in dieser Woche beginnen.

Da die Preise für Show-Bucks im Laufe des Monats teurer werden, empfehlen wir dir, dir Buzz und Woody so schnell wie möglich zu besorgen, da du die Spielwährung immer noch zum normalen/alten Kurs kaufen kannst. Wie die Toy Story-Protagonisten aussehen, könnt ihr euch unten ansehen.