Fall Guys Assets kommen zu Fortnite, aber der Support wird fortgesetzt

Epic Games kündigte kürzlich an, dass Fall Guys Charaktere, Animationen, Spiel-Assets und mehr bald in den Kreativmodus von Fortnite kommen werden, der es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen benutzerdefinierten Levels mit den Assets des Beany Battle Royale zu erstellen.

Im Gespräch mit Eurogamer glaubte Saxs Persson, Executive Vice President von Epic Games, dass es eine positive Sache sei, Fall Guys zu Fortnite zu bringen, aber es bedeutet nicht, dass das Originalspiel tot ist. "Wenn wir heute mit der Entwicklung von Fall Guys beginnen würden, würden wir es in Fortnite tun." sagte Persson. "Aber wir sind da, wo wir sind, wir haben im Moment nichts zu verkünden."

"Wir glauben wirklich, dass die Magie von Fortnite darin besteht, Spaß in einem Spiel mit deinen Freunden zu haben, also je mehr Spieler es gibt, je mehr Inhalte es gibt, desto mehr Spaß hast du. Durch diese einfache Maßnahme kommt es uns zugute, alles an einem Ort zu haben."

Fall Guys Entwickler Mediatonic wurde von den jüngsten Entlassungen von Epic hart getroffen, und obwohl das Spiel bei seiner Veröffentlichung ein großer Erfolg war, hat es nach einer kurzen Rückkehr zu diesen Höhen, als es Free-to-Play wurde, nicht die gleiche Konsistenz wie etwas wie Fortnite.