Fall Fortsetzung startet diesen September und bietet genau das, was man von einer Fortsetzung erwarten würde

Man könnte sagen, das Potenzial ist grenzenlos. Es gibt so viele Dinge und Orte, von denen Menschen fallen können, dass es nichts gibt, das die Fall-Reihe daran hindert, die nächsten 100 Jahre zu bestehen. Lionsgate leckt sich schon an die Zukunft.

Wir sagen das, weil der Fortsetzungsfilm, bekannt als Fall 2: Deadpoint, gerade seinen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht hat, in dem – wie Sie es erraten haben – zwei Menschen an einem Ort festsitzen, an dem sie wirklich nicht sein sollten, und nun ihre Angst überwinden und alles tun müssen, um zu überleben.

Aufbauend auf dem Originalfilm, der die Höhenangst (Höhenangst) des Zuschauers aufgräift, folgen wir zwei Frauen, die sich ohne Hilfe, mit begrenzten Optionen, schwierigen Wettersystemen und nur einem sehr riskanten und unsicheren Weg zur Rettung an einem Berghang festfinden.

Die Prämisse erklärt: "Nachdem sie ihre furchtlose Schwester Hunter verloren hat, begibt sich die tief beschädigte Jax mit Hunters alter Freundin auf einen gefährlichen Aufstieg, um ihr Andenken zu ehren. Während sie auf dem Drahtseil über die gefährlichen Planken des Mount Kwan wandeln, lässt einen furchterregenden Felssturz sie 1.500 Meter über dem Boden fest. Angesichts schwindelerregender Sequenzen, dunkler Wahrheiten und grausamer Wendungen muss Jax sich ihren tiefsten Ängsten direkt stellen, um für Überleben und Abschluss zu kämpfen."

Während sowohl Virginia Gardner aus Fall 1 als auch Grace Caroline Currey in diesem Film beteiligt sind und die Hauptrollen spielen, scheint sich dieser Nachfolger um die Figuren von Harriet Slater und Arsena Thomas zu drehen, wobei die Spierig-Brüder als Regisseuren genannt werden.

Mit einem geplanten Premierentermin am 2. September kannst du unten den Trailer zu Fall 2: Deadpoint sehen.