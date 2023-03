Fall bekommt eine Fortsetzung

Letztes Jahr kam der Indie-Thriller Fall in die Kinos und ehrlich gesagt haben ihn nur wenige wirklich bemerkt. Aber vor kurzem kam der Film auf Netflix an und es stellt sich heraus, dass es den Abonnenten von Netflix Spaß macht, Menschen zu beobachten, die an einem rostigen, 2.000 Fuß hohen Funkturm hängen.

Wir sagen das, weil Fall seit seiner Ankunft vor ein paar Wochen an der Spitze vieler internationaler Netflix-Charts steht. Tatsächlich war der Film ein solcher Erfolg für den Streamer, dass eine Fortsetzung in Gang gesetzt wurde, wobei die Produktionsfirma Tea Shop Productions und Regisseur Scott Mann darüber diskutieren, wie die aufregende Serie erweitert werden kann.

Wie von Deadline berichtet, wurde uns gesagt, dass der Film (der eigentlich nur ein Budget von 5 Millionen US-Dollar hatte und dennoch 22 Millionen US-Dollar an der Kinokasse einspielte) noch in diesem Jahr in Produktion gehen könnte, aber dass "noch keine Entscheidungen getroffen wurden".

Tea Shop's-Mitbegründer Mark Lane kommentierte den Erfolg von Fall's mit den Worten: "Es ist eine einfache Sache für die Leute, einen Streamer zu finden. Sie können das Konzept auf dem Posterbild sehen und wir stellen fest, dass die Leute, wenn sie es ausprobieren, sofort süchtig werden."

Habt ihr Fall schon gesehen und seid ihr daran interessiert, dass es eine Fortsetzung gibt?