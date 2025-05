Falcons Vega sind die Red Bull Instalock-Champions 2025

HQ

Am Wochenende konnten sich die Fans von kompetitiven Valorant auf das Red Bull Instalock -Turnier einstimmen, bei dem es sich um eine reine Frauenaktivität handelte, bei der vier der besten Teams aus der ganzen Welt anwesend waren und in London um eine Trophäe kämpften. Jetzt, da diese Veranstaltung vorbei ist, steht ein Gewinner fest.

In einem actiongeladenen Finale setzte sich Falcons Vega mit einem 3:2-Sieg gegen G2 Gozen durch. Das bedeutet, dass das Team aus Saudi-Arabien mit einer Trophäe nach Hause reist, die zuvor von G2 Gozen in die Höhe gestreckt wurde.

Falcons Vega verließen das Turnier mit einem Preisgeld von 8.000 £ und stellten sich gleichzeitig als einer auf, den man im Auge behalten sollte, wenn die Kampagne 2025 Valorant weitergeht. Was die nächsten Schritte betrifft, so wird das Team nach Saudi-Arabien zurückkehren, um am zweiten Split des Jahres in der SEA-Region teilzunehmen.