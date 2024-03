Falcon and Winter Soldier und Moon Knight erscheinen demnächst auf 4K Blu-ray

Disney hat die physische Veröffentlichung seiner TV-Serien, die im Marvel Cinematic Universe spielen, lange hinausgezögert. WandaVision zum Beispiel, das 2021 auf den Markt kam, wurde erst im November letzten Jahres auf Blu-ray veröffentlicht, und die erste Staffel von Loki wurde erst vor kurzem veröffentlicht.

Jetzt hat Marvel bestätigt, dass es auch The Falcon and The Winter Soldier und Moon Knight auf 4K Blu-ray in wunderschönen Steelbook-Formaten veröffentlichen wird. Die Titel erscheinen am 30. April und ihr könnt sie bereits jetzt vorbestellen.