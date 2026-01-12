Faker startet die Saison 2026 mit einem Sieg und wurde zum LCK Season Opening Champion gekrönt

HQ

Die Saison 2026 League of Legends Champions Korea begann mit der Ausrichtung des jährlichen Season Opening Events, bei dem die besten Spieler ihre Teamzugehörigkeiten beiseitelegen und stattdessen je nach ihrer Rolle im Spiel zusammenspielen. Das bedeutet, dass die Aktion so angeordnet ist, dass die Teams als Team Top, Team Jungle, Team Mid, Team Bot und Team Support gelten.

Für das diesjährige Event wurde der größte Name im LoL-Esports als Team Mid Kapitän ernannt, wobei Lee "Faker" Sang-hyeok die verschiedenen Mid-Laner ins Duell führt. Angesichts der Geschichte von Faker und seines jüngsten Dreifacherfolgs sollte es wohl keine Überraschung sein, dass das koreanische Talent seine Siegesserie fortgesetzt hat und auch die Trophäe dieses Turniers gewonnen hat.

Ja, Team Mid erwies sich im LCK Season Opening als unaufhaltsam und besiegte Team Jungle, Team Top und Team Bot und holte letztlich die Trophäe. Dies ist tatsächlich auch ein zweiter Sieg in Folge für das Team, da Team Mid auch das jeweilige Event 2025 gewonnen hat.