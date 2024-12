Faker gewinnt die Auszeichnung als Spieler des Jahres bei der LCK 2024

HQ

Faker glänzt weiterhin, auch wenn nur noch wenige Tage im Jahr übrig sind, denn er beweist, dass sich 2024 alles um ihn dreht. BeiLeague of Legends den Meisterschaften in Korea wurde Faker mit dem Preis für den Spieler des Jahres ausgezeichnet.

Während der Veranstaltung wurden insgesamt 24 Auszeichnungen vergeben, mit denen die besten Spieler und Teams dieses Jahres geehrt wurden. Andere Spieler, die groß abräumten, waren Oner, Zeus und Gumayusi, die die Auszeichnungen für den Dschungel, den Besten und den Unteren des Jahres gewannen. Keria gewann den Preis "Support of the Year" und Faker holte sich mit "Mid of the Year" einen zweiten Sieg.

Faker hat nicht vor, in absehbarer Zeit in den Ruhestand zu gehen, und nachdem er in diesem Jahr bei den Worlds groß gewonnen hat, wird einer der besten Ligaspieler, der dies je geschafft hat, versuchen, zu sehen, ob er seine Erfolgsserie im Jahr 2025 fortsetzen kann.

Danke, Esports.gg.