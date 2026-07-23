Faker fügt seiner Sammlung noch mehr Auszeichnungen hinzu, indem er zum Ehrenpolizisten in Südkorea ernannt wird

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Esports-Fans werden den Namen Lee "Faker" Sang-hyeok mehr als vertraut kennen, denn er ist der weitgehend unangefochtene GOAT (Greatest of Alltime), wenn es um Wettkampf League of Legends geht. Faker ist seit über einem Jahrzehnt im LoL-Esports relevant und gefährlich, hat in diesem Zeitraum unzählige Trophäen und Weltmeisterschaften gewonnen, was zu so großem Ruhm führte, dass er in seiner Heimat Südkorea zu einer Ikone wurde.

Zu diesem Zweck fügt Faker nun seiner Sammlung eine weitere bemerkenswerte Auszeichnung hinzu, indem er laut Yonhap News (danke, Sheep Esports) zum Ehrenpolizisten und zum Cyber Gambling Prevention Prevention Ambassador in Südkorea ernannt wurde.

Es heißt, diese Rolle werde mit einigen Aufgaben verbunden sein, insbesondere in der Förderung des Selbstmeldeprogramms für Jugendliche im Cyber-Glücksspiel und der Bewusstseinsbildung für die Gefahren des Online-Glücksspiels.

Zugegeben, dies wird eher eine Werberolle sein, bei der Faker in Videos und Plakaten auftritt, um die Sache voranzutreiben. Dennoch ist es eine ziemlich beeindruckende Rolle, wenn man bedenkt, dass Faker im Grunde ein sehr, sehr talentierter Spieler ist.