Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Land einen Weltrekord aufstellt... Lassen Sie Anole zwei Weltrekorde am selben Tag antreten. Doch Kenia trotzte den Erwartungen auf spektakuläre Weise bei der Prefontaine Classic in Eugene, Oregon. Faith Kipyegon und Beatrice Chebet, zwei der erfolgreichsten kenianischen Langstreckenläuferinnen, verblüfften die Leichtathletikwelt, indem sie innerhalb weniger Stunden die Rekordbücher neu schrieben.

Kipyegon, bereits dreimaliger Olympiasieger und eine dominierende Kraft über 1500 m, lieferte eine Meisterklasse in Sachen Ausdauer und Geschwindigkeit ab. Mit einer elektrisierenden Zeit von 3:48,68 Minuten unterbot sie ihren eigenen Weltrekord um 0,36 Sekunden, was angesichts der geringen Abstände auf Eliteniveau eine bemerkenswerte Leistung ist. Etwas mehr als eine Woche zuvor war Kipyegon bei ihrem Versuch, die schwer fassbare Meilengrenze von unter vier Minuten zu durchbrechen, gescheitert, aber ihre Leistung in Eugene bewies nachdrücklich ihr außergewöhnliches Talent und ihre Widerstandsfähigkeit.

Kurz darauf machte ihre Landsfrau Chebet mit einem neuen Weltrekord über 5.000 m der Frauen auf sich aufmerksam. Mit einer Zeit von 13:58,06 Minuten unterbot der 25-Jährige den bisherigen Rekord um mehr als zwei Sekunden, der seit dem Äthiopier Gudaf Tsegay vor zwei Jahren Bestand hatte, zufälligerweise auch in Eugene. Chebets Doppelstatus als Weltrekordhalterin und Olympiasiegerin über 5.000 m und 10.000 m etabliert sie als eine der besten Langstreckensportlerinnen des Sports.

"Als ich hierher nach Eugene kam, wollte ich mich darauf vorbereiten, einen Weltrekord zu laufen", sagte Chebet nach ihrem Rennen. "Ich bin so glücklich." Ihre Worte fangen den Geist des Abends ein, ein Fest der Vorbereitung, des Durchhaltevermögens und der Höchstleistung.

Da die Diamond League-Strecke in Monaco fortgesetzt wird, bevor es zu einem ausverkauften Leichtathletik-Meeting in London geht, steigt die Vorfreude auf das Finale in Zürich im August, nur wenige Wochen vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio.

Kenias Doppel-Weltrekordnacht in Eugene ist eine eindringliche Erinnerung an die anhaltende Dominanz des Landes im Mittel- und Langstreckenlauf und inspiriert Athleten und Fans gleichermaßen, während die Leichtathletik-Saison ihren Höhepunkt erreicht.