Fairy Tail's Farmagia erscheint im November für Nintendo Switch

Marvelous hat vor ein paar Wochen (am selben Abend wie State of Play, um genau zu sein) eine Vorschau auf einige der Titel gegeben, die es in Zukunft veröffentlichen würde. Ohne ein Datum zu nennen oder Plattformen zu bestätigen, zeigte es die ersten Bilder von Farmagia, einem A-JRPG, in dem wir in einer Fantasy-Welt gegen einen Tyrannen mit magischen Kräften kämpfen werden. Jetzt hat Nintendo beschlossen, den Sprung zu wagen und anzuerkennen, dass Farmagia noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen wird. Du erkundest seine Ecken und Winkel, sammelst Ressourcen und bewirtschaftest eine Farm (ein bisschen wie Harvestella) – als Agromagier versammeln wir eine Armee von Monstern, um es mit dem bösen Magus aufzunehmen.

Und wir müssen nicht allzu lange warten, um Farmagia zu spielen, denn der Titel erscheint am 1. November 2024 für Nintendo Switch. Schauen Sie sich den Trailer und die Screenshots unten an.