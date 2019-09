Fairy Tail lässt uns die Grand Magic Games nachspielen

Koei Tecmo hat auf der Tokyo Game Show neue Infos zu ihrem kommenden Anime-Rollenspiel Fairy Tail bekanntgegeben. Entwickler Gust wird in ihrer Videospieladaption den Story-Arc rund um die Grand Magic Games darstellen, das spielt etwa zur Hälfte des Mangas. Spieler werden dementsprechend auf die beiden mächtigen Magiergilden Sabertooth und Raven Tail treffen. Neben diesem bekannten Szenario verspricht das Studio "noch nie dagewesene Story- und Quest-Elemente".

In Fairy Tail bilden wir mit den ikonischen Charakteren aus dem Universum des Anime/Manga eine Gruppe und erledigen Aufträge, um unser Ansehen in der Spielwelt Fiore zu steigern. Laut der offiziellen Pressemitteilung werden im Spiel "über zehn" Figuren bereitstehen, die ersten wurden bereits bestätigt:



Feuer-Dragonslayer Natsu Dragneel

Stellargeist-Magierin Lucy Heartfilia

Eismagier Gray Fullbuster

Feenkänigin Titania

Beschwörungs-Magierin Erza Scarle

Himmel-Dragonslayerin Wendy Marvell



Darüber hinaus wurden zusätzliche Support-Charaktere bestätigt, die uns im Kampf unter die Arme greifen werden. Der Kampf wird aus Magie und "Modusveränderungen" bestehen, genauere Eindrücke finden wir bislang leider nur auf einigen frischen Screenshots. In der Pressemitteilung verrät uns Bandai Namco außerdem, dass abgeschlossene Quests unseren Spielfortschritt auf mehrere Arten vorantreiben. Zum einen "rüsten" die Missionen die Mitglieder unserer Magiergilde auf, zum anderen steigt auf diesem Wege unser Gildenrang, was uns wiederum Zugriff auf spannendere Missionen gewährt. Fairy Tail erscheint 2020 auf Nintendo Switch und Playstation 4 - von einer PC-Version spricht unser deutscher PR-Ansprechpartner in seiner E-Mail nicht mehr.