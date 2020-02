Fairy Tail braucht mehr Zeit, neuer Termin im Sommer

Koei Tecmo hat uns heute über die Verzögerung eines ihrer Projekte informiert. Entwickler Gust will sich mehr Zeit für die Fertigstellung des Anime-Titels Fairy Tail nehmen und setzt als neuen Termin den 25. Juni an. Ursprünglich sollte das Rollenspiel bereits kommenden Monat erscheinen, die zwei zusätzlichen Monate sollen in die Qualitätsverbesserung fließen. Konkret stellt Produzent Keisuke Kikuchi (verantwortlich für die Reihen Atelier und Fatal Frame) "Magieeffekte, Ereignisszeneneffekte und die Spielbalance" als Problembereiche heraus, doch das alles soll sich bis Ende Juni legen. Er entschuldigt sich im Namen des Teams bei allen Betroffenen und will sichergehen, dass sich das Warten lohnt. Hoffen wir auch, für die Fans.

